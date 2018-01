Coritiba mantém o terceiro lugar O Coritiba não repetiu suas melhores apresentações, mas garantiu a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com uma vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, neste domingo à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com os mesmos 59 pontos do Santos, o time paranaense perde no saldo de gols, mas os dois times têm o Cruzeiro oito pontos à frente. O Paysandu jogou bem, teve boas chances de marcação de gol, mas não conseguiu impedir a derrota, permanecendo com os mesmos 39 pontos na parte intermediária da tabela de classificação. Um nervosismo exagerado tomou conta dos jogadores coritibanos no início do jogo. O time não se acertava e era dominado pelo Paysandu. O recurso era cometer faltas para não deixar que os paraenses entrassem com liberdade na área coritibana. O que se esperava do Coritiba, que era o toque de bola e a tranqüilidade, eram demonstrados pelo Paysandu. No entanto, os atacantes não conseguiam entrar na área adversária com a bola dominada para finalizar com precisão. A dificuldade coritibana estava no setor do meio-de-campo e ataque, que não conseguiam acompanhar a velocidade que o lateral Adriano imprimia. O time passou, então, a viver de cruzamentos sobre a área, sendo ajudado pelos jogadores do Paysandu, que insistiam em fazer faltas nas proximidades da área. Numa delas, aos 39 minutos, Lima, que já estava sendo vaiado pelos torcedores, conseguiu colocar a cabeça e marcar o gol da vitória. O Coritiba voltou com mais vontade para o segundo tempo. No entanto, ela se constituía numa correria e pouca objetividade, quando se tratava de chutar contra o gol paraense. Sem prender a bola no ataque, o Coritiba dava oportunidade para o Paysandu sair com velocidade e o jogo ganhou em movimentação. O time paraense teve uma boa oportunidade de marcar aos 27 minutos, mas Roberto Brum tirou a bola da linha de gol. Aos 44, o Coritiba ainda viu uma bola tocar na trave de seu gol. Os jogadores do Paysandu lamentaram a ?falta de sorte".