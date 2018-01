Coritiba marca no fim e arranca empate com o Goiás no Couto Pereira

Primeiro foi contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Evandro, de apenas 17 anos, entrou no final e fez gol que determinou que a decisão fosse nos pênaltis - e o Coritiba conseguiu a classificação. Na rodada anterior do Brasileiro, no domingo passado, Evandro entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate com o Corinthians. Neste domingo pela manhã, a história se repetiu. O Coritiba perdia em casa para o Goiás até que Evandro salvou os donos da casa, no Couto Pereira, aos 45 do segundo tempo.

Apesar do empate suado, o Coritiba segue na vice-lanterna do Brasileiro, com apenas 12 pontos e com uma sequência de sete jogos sem vitória (o último triunfo foi sobre o Cruzeiro, no dia 28 de junho). Mas o empate foi um alívio para o estádio Couto Pereira lotado, que esperava uma vitória diante de um adversário que também está na zona de rebaixamento.

O Coritiba errou muito no meio-campo e a defesa apresentou muitas falhas nos primeiros 20 minutos. O Goiás aproveitou e criou várias chances para marcar. O técnico Ney Franco trocou o zagueiro Henrique por Hélder e pareceu ter arrumado o time. Na segunda metade do primeiro tempo, o Coritiba foi superior e esteve mais próximo do gol. Rafhael Lucas chegou a acertar uma bola na trave.

O Goiás voltou melhor no segundo tempo e conseguiu envolver o time da casa. O domínio se traduziu em um gol marcado por Liniker, aos 23 minutos. Mas os goianos se encolheram e deram espaço para o Coritiba pressionar.

O ataque do time paranaense perdeu várias chances e o empate só veio no fim do jogo, quando o Coritiba já não tinha mais inspiração para criar. Evandro dominou na área, após um cruzamento da esquerda, e chutou com calma.

O resultado mantém os dois times na zona de rebaixamento. O Coritiba está em 19º lugar com 12 pontos e o Goiás ocupa o 17º posto da tabela, com 14 pontos. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Santos, sábado às 21 horas, na Vila Belmiro. O Goiás pega o Atlético-MG, domingo às 16 horas, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA - Wilson; Norberto, Luccas Claro, Leandro Silva e Henrique (Hélder); João Paulo (Negueba), Lúcio Flávio, Esquerdinha e Ruy (Juan); Rafhael Lucas e Evandro. Técnico: Ney Franco.

GOIÁS - Renan; Gimenez, Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Rodrigo, Patrick (Lineker), David e Felipe Meneses; Murilo Henrique (Rafael Foster) e Erik (Wesley). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS - Liniker, aos 23, e Evandro, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wilson, Leandro Silva, Hélder e Ruy (Coritiba); Renan, Patrick e Erik (Goiás).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 24.595 pagantes (27.032 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).