Coritiba muda ataque depois de crítica Depois das críticas do presidente do Coritiba, Giovani Gionédis, contra o ataque do time, que perdeu por 1 a 0 para o Náutico, pela Copa do Brasil, o técnico Antônio Lopes deve entrar com outra dupla para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o União Bandeirante, em Bandeirantes, pelo Campeonato Paranaense. "Ou esses que estão aí vão mostrar competência ou vamos ter que trazer gente de fora", afirmou Gionédis. O mais provável é que Luiz Carlos perca a vaga para Laércio. Marciano pode ter nova chance, mas Negreiros também pode entrar. O Coritiba, com 24 pontos, já está classificado para as quartas-de-final pelo Grupo A, enquanto o União, com 9 pontos, ocupa a última posição. A Adap também poderá praticamente garantir a classificação antecipada (ainda faltam três rodada para o término dessa fase) se vencer o Roma. O outro jogo do grupo será entre Engenheiro Beltrão e Cianorte. Pelo Grupo B jogam Nacional x Malutrom, Império x Paranavaí e Francisco Beltrão x Iraty. Nenhum deles poderá garantir a classificação antecipada. O Atlético joga na quarta-feira contra o Londrina.