Coritiba muda defesa e ataque em Minas Com várias alterações na equipe, o Coritiba espera fazer neste sábado, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, uma apresentação melhor que a última, diante do Figueirense, em que, apesar da vitória por 1 a 0, foi um time muito dispersivo. A primeira vitória trouxe um pouco mais de tranqüilidade e os jogadores mostraram muito mais disposição durante os treinamentos. O zagueiro Odvan é o novo contratado do time e deve ter condições de jogo na próxima rodada. As alterações começam pela defesa, onde Edinho Baiano retorna depois de dois meses afastado por contusão. Ele ocupa o lugar de Fabinho, que vai para o banco de reservas. O volante Reginaldo Nascimento, suspenso por três cartões amarelos, cede espaço para Willians. No ataque, quem sai é Edu Salles, por opção do treinador. Mas deverá ser aproveitado no segundo tempo. "Ele pode ser a surpresa", disse o técnico Paulo Bonamigo.