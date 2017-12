Coritiba muda para estréia na Libertadores O Coritiba começa nesta terça-feira, no estádio Nacional José Dias, em Lima, no Peru, a sua segunda participação na história da Copa Libertadores da América - disputou também em 1986. A estréia será contra o Sporting Cristal, a partir das 20h30, no horário de Brasília. O técnico Antônio Lopes embarcou para o Peru insatisfeito com o rendimento do time no último jogo do Campeonato Paranaense, empate por 1 a 1 com o Rio Branco, em Paranaguá. Para tentar conseguir ao menos um ponto na estréia da Libertadores, ele deve fazer cinco mudanças no Coritiba. Os zagueiros Esmerode e Miranda entram no time. Nas laterais, Adriano deve ser deslocado para a direita e Ricardinho ocupa o lado esquerdo. E no ataque, Laércio ganhou a posição de Bruno e deve formar a dupla com Luís Mário. A maior estrela do Coritiba, no entanto, estará fora da estréia. O atacante Aristizábal se recupera de uma artroscopia realizada no ano passado e deve jogar apenas na segunda rodada da Libertadores, dia 17, contra o Olímpia, em Curitiba. Antonio Lopes acredita que com essas modificações, principalmente na defesa, a zaga do Coritiba ganhará mais proteção. "Teremos um time bem ofensivo e com um contra-ataque rápido", justificou o treinador, campeão da Libertadores em 1998, quando dirigia o Vasco. Reforços - Na próxima quinta-feira, o Coritiba apresentará mais dois jogadores contratados para a temporada 2004. São eles: o meia Igor, ex-Flamengo, e o atacante Tuta, ex-Palmeiras.