Coritiba muda para evitar nova goleada A derrota por 4 a 1 para o São Paulo provocou mudanças no time do Coritiba, que enfrentará o Fluminense, neste domingo, às 18h10, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. "Quando se tem um placar que não foi o que se imaginava, é natural que procure outras alternativas", justificou o técnico Cuca. As primeiras baixas foram do lateral Ricardinho e do meia Peruíbe. Entraram Rubens Júnior e Rodrigo Batata. "São jogadores que vem trabalhando bem e que vão entrar com bastante motivação." Durante os treinamentos de sexta-feira, o zagueiro Flávio bateu fortemente o nariz, precisando ser levado a um hospital, e dará lugar a Douglas Pereira. O Fluminense tem mostrado um bom poder ofensivo, mas Cuca tem insistido com os jogadores que não se preocupem apenas em se defender. "Temos de deixá-los preocupados com o nosso ataque da mesma maneira", acentuou.