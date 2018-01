Coritiba na semifinal da Sul-Minas O Coritiba garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Minas, ao vencer o América (MG), por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Além do Coritiba, estão classificados o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Apenas Atlético Paranaense e Grêmio têm chances de conseguir a última vaga, que será decidida na rodada da próxima semana.