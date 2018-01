Coritiba não espera pontos do Cruzeiro O secretário do Conselho de Administração do Coritiba, Domingos Moro, disse nesta quinta-feira que o clube não tem qualquer expectativa de que o Cruzeiro perca os pontos dos jogos contra Atlético Mineiro e Flamengo, em razão de possível irregularidade no registro do atacante Márcio Nobre. "Temos informações de que a reclamação não procede", afirmou. Caso o Cruzeiro perca os pontos diminui a distância entre o líder e o Coritiba, terceiro colocado, hoje de 14 pontos.