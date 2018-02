Coritiba não libera e Badé desfalca Avaí O lateral-esquerdo Badé será o principal desfalque do Avaí na partida deste sábado, contra o Fortaleza, pela última rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. O jogador não conseguiu autorização do Coritiba, que detém seus direitos federativos, para a prorrogação de contrato com o clube catarinense, que acaba sexta-feira. Com 8 pontos, o Avaí está em segundo lugar no quadrangular final - o líder é o já classificado Brasiliense - e precisa apenas de um empate em Fortaleza para garantir sua vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Badé chegou a ir até a capital paranaense para tentar um acordo, mas o Coritiba exigiu que a renovação do contrato com o Avaí teria que ser por no mínimo três meses, além de pedir uma compensação financeira. "O jogador preferiu garantir o passe a jogar a última partida do Avaí nas finais da Série B. É que seu vínculo federativo com o Coritiba se encerra no final do ano", disse o gerente de futebol do clube catarinense, João Carlos Dias. Surpreso com a situação, o técnico Roberto Cavalo embarca com a delegação do Avaí, na manhã desta quinta-feira, levando duas dúvidas para Fortaleza. A principal delas é o substituto de Badé. Marquinhos e Luizinho Neto disputam a posição. Além disso, Joelson e Paulista são as opções para a vaga do atacante Evando, que está suspenso.