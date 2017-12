Coritiba não quer ser figurante O Coritiba pretende mostrar neste domingo, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na primeira partida contra o Corinthians, pela Copa dos Campeões, que está disposto a vencer a disputa e conquistar uma das vagas para a Taça Libertadores da América. "O Coritiba não veio passear, viemos buscar este título", afirmou o atacante Evair. No treino da manhã de hoje, o zagueiro Danilo foi confirmado como titular no lugar de Edinho Baiano, que ficou em Curitiba para se recuperar de uma contusão. Ele atuará ao lado de Allan e Max Sandro no esquema com três zagueiros, implantado pelo técnico Ivo Wortmann. A dúvida é o ala da esquerda Fabinho, que sente dores no joelho e pode ser substituído por Alemão. A equipe vai jogar com: Marcelo Cruz; Max Sandro, Allan e Danilo; Alexandre, Messias, Juliano, Mabília e Fabinho (Alemão); Evair e Enílton.