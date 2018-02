Coritiba não sai do empate com o lanterna do Paranaense O Coritiba empatou com o lanterna do campeonato paranaense, o Nacional, em Rolândia, por 2 a 2 em partida disputada sob forte chuva. Foi o primeiro ponto do Nacional, que continua na 16ª posição. O Coritiba, com cinco pontos, caiu para o 12º lugar. O Coritiba abriu aos sete minutos do primeiro tempo com Hugo, que aproveitou uma rebatida do goleiro Renato e tocou para as redes. Aos 24 minutos, Marcão aproveitou a fragilidade do miolo de zaga do Coritiba e empatou a partida para o Nacional. Os dois times voltaram para o segundo tempo mais dispostos. O Coritiba tomou a iniciativa e aos 13 minutos, Anderson Gomes aproveitou uma falha da zaga e chutou na saída de Renato. Após o gol o Nacional cresceu na partida. A expulsão do meia Marcos Mendes facilitou o trabalho dos visitantes e aos 33, Marcão subiu sem marcação e marcou novamente. No final da partida, o atacante Pedro Ken do Coritiba ainda mandou uma bola no travessão. "O time mostrou muita vontade, mas infelizmente o gramado não permitiu mostrar nenhuma técnica", disse Pedro Ken. Para o Nacional, o empate pode ser uma recuperação no campeonato. "O objetivo era ganhar um pouco mais de confiança, o empate contra o Coritiba alivia um pouco isso e nos arrumarmos para os dois jogos fora de casa", disse o goleiro Renato. Nos outros jogos deste domingo, o Paranavaí venceu o Engenheiro Beltrão por 3 a 0 e assumiu a liderança do torneio com 11 pontos conquistados, enquanto o Cascavel ganhou do Atlético-PR por 4 a 3. O Adap/Galo venceu na noite de domingo o Rio Branco por 2 a 1, no estádio Willie Davids, em Maringá. O resultado deixou o time de Maringá com 11 pontos, a mesma pontuação que o Paranavaí, mas com um número de gols (8 a 12) menor que o líder. A equipe de Paranaguá segue em 9º lugar, com sete pontos. CAMPEONATO PARANAENSE: 5.ª rodada Paranavaí 3 x 0 Engenheiro Beltrão Cascavel 4 x 3 Atlético-PR Portuguesa 1 x 1 Cianorte Roma 1 x 2 Iraty Nacional 2 x 2 Coritiba J. Malucelli 3 x 1 Iguaçu Adap 2 x 1 Rio Branco Classificação: 1.º - Paranavaí, 11 pontos, 9 de saldo; 2.º - Adap, 11, 4 de saldo; 3.º - Paraná, 10, 3 de saldo, 11 gols pró; 4.º - Cianorte, 10, 3 de saldo, 9 gols pró; 5.º - J. Malucelli, 8; 6.º - Iraty, 7, 1 de saldo; 7.º - Atlético-PR, 7, 0 de saldo, 9 gols pró; 8.º - Cascavel, 7, 0 de saldo, 6 gols pró; 9.º - Rio Branco, 7, 0 de saldo, 4 gols pró; 10.º - Londrina, 6; 11.º - Engenheiro Beltrão, 5, 0 de saldo; 12.º - Coritiba, 5, -1 de saldo; 13.º - Portuguesa, 4; 14.º - Iguaçu, 3; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 1. Atualizado às 22h10