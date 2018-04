Coritiba oficializa acerto com o técnico Eduardo Baptista

Eduardo Baptista é o novo treinador do Coritiba para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A contratação foi oficializada pela diretoria o clube paranaense na tarde desta segunda-feira e ele já vai assistir ao confronto desta terça-feira, contra o Atlético-GO, no Couto Pereira, pela segunda rodada.

O treinador chega acompanhado do auxiliar Pedro Gama. Eduardo Baptista tem 46 anos e estava sem clube desde que foi demitido da Ponte Preta no início de março após resultados ruins no Paulistão. Ele ainda tem passagens por Sport, Fluminense, Palmeiras e pelo rival Atlético-PR, onde ficou menos de três meses.

No último domingo, Sandro Forner foi demitido após a derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, no Castelão, na estreia da Série B. Contra o Atlético-GO, o auxiliar e o ex-jogador Tcheco é quem vai comandar o Coritiba.