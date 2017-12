Coritiba para fugir de ameaça Depois de passar pelo Figueirense na luta para fugir do rebaixamento, o Coritiba espera neste domingo às 18h10, no Distrito Federal, deixar o Brasiliense um pouco mais distante. A vitória na última quinta-feira, por 4 a 1, depois de oito jogos conhecendo apenas derrotas, trouxe um pouco mais de tranqüilidade, mas os jogadores ainda evitam comemorar muito. Até mesmo a festa pelos 31 anos do volante Reginaldo Nascimento, na sexta-feira, foi contida. "A tendência é que a gente possa sair dessa situação e comemorar com mais tranqüilidade e com festa", disse. Segundo ele, o jogo deste domingo deve ser muito difícil. "Eles têm possibilidade de sair da situação em que estão e acreditam nisso. Mas a gente também está muito motivado para a partida", avisou. A esperança é total no elenco. "Quando ganha e faz quatro gols em um jogo importante adquire-se confiança", afirmou o atacante Renaldo. "Mas isso tem que ser colocado em prática". Apenas o meia Capixaba está suspenso, entrando Peruíbe.