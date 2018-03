Coritiba pega Cianorte para ir à final O primeiro finalista do Campeonato Paranaense será conhecido na noite desta sexta-feira, quando o Coritiba enfrenta o Cianorte, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com a vitória por 1 a 0 na primeira partida, o Coritiba joga com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. A outra semifinal será no domingo, quando o Atlético Paranaense joga contra o Londrina, tendo a vantagem do empate. O técnico Antônio Lopes não poderá escalar o time que gostaria já visando o entrosamento para o jogo decisivo pela Libertadores da América, contra o Olímpia, em Assunção, na terça-feira. O atacante Luiz Mário e o meia Capixaba não se recuperaram de contusão e ficam fora da partida. O objetivo do técnico era fazer um trio ofensivo com Luiz Mário, Aristizábal e Tuta.