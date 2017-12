Coritiba perde 6 pontos e cai para lanterna Por 4 votos a 1, os auditores da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniram o Coritiba nesta segunda-feira à noite com a perda de seis pontos por ter escalado irregularmente o jogador Ataliba na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Ataliba foi escalado sem ter a inscrição referendada no Boletim Informativo Diário (BID), divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além da perda de pontos, o clube paranaense terá ainda de pagar uma multa de R$ 5 mil. Com a decisão, o Coritiba cai da nona para a última posição no campeonato. Agora, o time paranaense não tem nenhum ponto ganho e fica atrás do Botafogo que, com apenas um ponto - e saldo negativo de seis gols - ocupava a lanterna do Brasileiro. Apesar de a defesa do clube alegar que houve um erro da CBF ao não inscrever o jogador no boletim até a data prevista para que ele pudesse estrear, os auditores da 1ª Comissão concluíram que houve responsabilidade do clube e se decidiram pela punição. Muito chateado com a decisão, o presidente do Coritiba, Giovani Gianedis, adiantou que vai recorrer ao Tribunal Pleno do STJD. Disse ainda, que espera o mesmo rigor dos juizes no caso do Atlético-PR, cujo goleiro - Diego - também teria jogado sem ter o nome relacionado no BID. O dirigente garantiu, no entanto, que se o Coritiba perder também em segunda instância, não vai recorrer à Justiça Comum. "Somos desportistas e vamos lutar apenas dentro dos limites esportivos", disse Gianedis. O técnico do Coritiba, Antonio Lopes - que assistiu ao julgamento de cabeça baixa, numa indicação de que estava pessimista - lamentou a decisão. "É claro que estou decepcionado. Conquistamos seis pontos em campo. Trata-se de uma competição muito difícil, extremamente equilibrada", comentou. Ataliba - que também esteve no Rio acompanhando o julgamento - lembrou que o único voto favorável ao Coritiba, do presidente da 1ª comissão, Vanderlei Rebelo, pode ser um indicativo de que o plenário do STJD possa reverter a situação. "Foi um erro do clube, mas também da CBF. Fico triste, mas temos todas as condições, de dentro de campo, dar a volta por cima", disse. CRUZEIRO - O Cruzeiro foi absolvido por unanimidade pelos auditores do STJD em outro julgamento realizado ontem à noite. O clube mineiro escapou de perder o mando de campo em partidas do Campeonato Brasileiro, por causa da invasão de um torcedor ao gramado do Estádio Independência, no dia 21 de abril, por ocasião do jogo contra o Juventude. Os auditores entenderam que o Cruzeiro não teve culpa pela invasão. PONTE PRETA - Também por unanimidade, a Ponte Preta foi absolvida. O clube de Campinas estava sendo julgado por incidentes ocorridos antes da partida contra o Corinthians, dia 21 de abril, no Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte também corria o risco de perder mandos de campo, por causa de tumulto fora do estádio, em que o carro que conduzia o trio de arbitragem foi atingido por torcedores, com pontapés.