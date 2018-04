Coritiba perde em casa, frustra a torcida e adia título

O Coritiba frustrou mais de 43 mil torcedores que foram ao Estádio Couto Pereira, nesta sexta-feira à noite, ao perder para o Marília, por 3 a 2. Esta inesperada derrota atrapalhou os planos do time paranaense em conquistar, de forma antecipada, o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Veja também: Santo André vence e deixa Avaí perto do rebaixamento Penúltima rodada da Série B pode definir 3.º clube rebaixado Classificação Calendário / Resultados Com o resultado, o Coxa, já garantido na Série A em 2008, continua com 66 pontos, cinco a m Coritiba Édson Bastos; Anderson Lima , Henrique e Jeci; Túlio, Douglas Silva (Veiga), Pedro Ken, Ricardinho e Fabinho; Hugo(Igor) e Keirrison (Edmilson) Técnico: Renê Simões Marília Vizotto; Leandro Camilo , Fábio Recife, Montoya (Gum); Bruno Ribeiro, Hernani , Camilo, João Vitor (Diego) e Vicente; Wellington Amorim e Fabiano Gadelha (Wellington Silva) Técnico: Guilherme Alves (interino) Gols: Vicente, a 1 min, e Ricardinho, aos 13 minutos do 1.º tempo; Bruno Ribeiro, aos 19, Igor, aos 29 e Wellington Amorim, aos 39 minutos do 2.º tempo Árbitro: Edilson Ramos da Mata-MT Renda: R$ 746.720,00 Público: 38.689 pagantes (43 mil total) Estádio: Estádio do Couto Pereira, em Curitiba ais do que o Ipatinga, que neste sábado recebe o São Caetano. Se o time mineiro vencer, o título será decidido na última rodada, quando o Coxa vai até Recife, pegar o Santa Cruz, enquanto o Ipatinga vai atuar em Jundiaí, diante do Paulista. A vitória deixou o Marília com 53 pontos, em quinto lugar. O primeiro tempo começou com um gol relâmpago, logo no primeiro minuto, do Marília. Vicente tabelou com Leandro Camilo e bateu cruzado. O gol não abalou o Coritiba, que não demorou para empatar. Aos 13, Ricardinho recebeu de Túlio e bateu forte e rasteiro. Logo aos sete minutos do segundo tempo, o Marília ficou com um jogador a menos. O zagueiro Leandro Camilo cometeu falta como último homem da defesa e acabou expulso. Mesmo assim, o Coritiba não conseguiu se impor e sofreu dois gols. Nos contra-ataques, o time paulista chegou à vitória. Aos 19 minutos, Bruno Ribeiro apareceu livre para fazer 2 a 1. O Coxa ainda empatou com Igor, aos 29 minutos, mas quando todos achavam que o empate seria o resultado final, Wellington Amorim fez 3 a 2. Na próxima rodada, o Coritiba atuará no Recife, diante do Santa Cruz, no sábado, dia 24, às 16 horas. Já o Marília recebe o Fortaleza, no interior paulista, no mesmo dia e horário.