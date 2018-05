Coritiba perde mando de 30 jogos e leva multa de R$ 610 mil

O Coritiba foi severamente punido na noite desta terça-feira no julgamento da 2.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi julgado pela briga generalizada no estádio Couto Pereira na partida diante do Fluminense, no último dia 6, que culminou com o rebaixamento da equipe para a Série B do Brasileirão.

O tribunal penalizou o clube com a perda de mando de 30 jogos, além de uma multa de R$ 610 mil - o Couto Pereira segue interditado.

A maior punição do clube se deu por infração triplamente qualificada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desportos; invasão de campo; e arremesso de objetos no gramado. Cada pena no 213 provocou multa de R$ 200 mil e perda de dez mandos de campo. O clube ainda vai ter de arcar com outra multa, no valor de R$ 10 mil, por falta de infraestrutura em seu estádio.

Com o resultado do julgamento, o Coritiba passará toda a Série B longe de casa - a punição vale apenas para torneios da CBF.

O time só poderá realizar suas partidas em estádios que ficam, no mínimo, 100 km longe de Curitiba.

Todos os cinco auditores no plenário votaram da mesma forma. O chefe da segurança do clube, Oswaldo Dietrich, ainda ecebeu suspensão de 720 dias. Ele foi flagrado pelas câmeras de TV agredindo com pontapé um torcedor e com um soco um integrante da comissão técnica do Fluminense.

A diretoria do Coritiba informou que vai recorrer da punição ao pleno do STJD. O novo julgamento deve acontecer apenas em janeiro.

"Discordo, mas respeito a decisão, até porque não é definitiva", disse o presidente do Coritiba, Jair Cirino. Ele passou as quatro horas do julgamento calado e fazendo pequenas anotações num bloco. No final, não escondia a tristeza. "Dias difíceis nos esperam".

