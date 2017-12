Coritiba perde na estréia na Libertadores O Coritiba começou mal sua participação na Copa Libertadores da América, no Grupo 9. A equipe viajou para Lima, no Peru, e perdeu por 4 a 1 para o Sporting Cristal, no estádio Nacional José Diaz. O Coritiba começou vencendo com um gol de Laércio, aos 18 minutos do primeiro tempo, mas não soube manter essa vantagem. Soto, aos 28 e Bonnet, aos 32 do primeiro tempo, Sergio Júnior, aos 36 e novamente Bonnet, aos 46 minutos do segundo tempo, viraram para o time peruano. Os primeiros minutos davam a impressão de que o Coritiba voltaria para o Brasil com uma vitória. A equipe jogava com liberdade e Laércio abriu o placar, aos 18, após completar um cruzamento da esquerda. A partir dai, o time se perdeu em campo e foi envolvido pelo Sporting. Aos 28, Soto empatou e quatro minutos Bonnet se adiantou à zaga e virou. O segundo tempo foi mais desastroso para os brasileiros, o time perdeu Roberto Brum, após cometer uma falta violenta, e com um homem a menos foi facilmente envolvido pelos peruanos. Aos 36, o lance mais bonito do jogo. Quinteros passou para o brasileiro Sérgio Júnior, que dominou a bola de costas para o gol e tocou por cima do goleiro Fernando. No final da partida, aos 46, a zaga voltou a falhar e Bonnet marcou seu segundo gol na partida.