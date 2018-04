Coritiba pode confirmar em casa o título da Série B

O campeão do Campeonato Brasileiro da Série B pode sair nesta sexta-feira à noite, na abertura da 37.ª rodada, que terá dois jogos a partir das 20h30. O Coritiba só precisa vencer o Marília, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, para assegurar o título da temporada. Na briga contra o rebaixamento, o Santo André recebe o Avaí, no ABC. No sábado, oito jogos encerram a penúltima rodada. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com 66 pontos e na liderança isolada, o Coritiba leva cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Ipatinga. E vem embalado pela vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 0, que encerrou um jejum de três jogos sem vitórias. O Marília, por sua vez, perdeu para o Ipatinga, por 3 a 2, e caiu para a sétima colocação, com 50 pontos, dando adeus às remotas chances do acesso. No Estádio Bruno José Daniel, Santo André e Avaí vão duelar contra o rebaixamento. O time do ABC está na 17.ª colocação, com 45 pontos, mas vem de vitória sobre o Gama, por 1 a 0, em casa. O Avaí, que empatou sem gols com a Ponte Preta, em Campinas, é o 13.º colocado, com 48 pontos. Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória já conquistaram o acesso à elite nacional em 2008. Por outro lado, Ituano e Remo foram rebaixados para a Série C. Santa Cruz e Santo André se juntariam a eles se a Série B acabasse agora.