Coritiba pode perder mando de campo por superlotação

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba disse nesta terça-feira ter constatado excesso de público no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, durante a partida entre Coritiba e Marília, no dia 16. O público pagante foi de 38.689 torcedores e, somando-se aos não pagantes, chegou a 43.649. Mas, segundo a promotoria, o Corpo de Bombeiros enviou ontem um laudo em que informa que a capacidade total de público (pagantes e não pagantes) autorizada para o estádio é de 35.759 pessoas. Veja também: Ministro defende novo estádio para substituir Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova "O Corpo de Bombeiros informou que todo e qualquer público acima desse é considerado excesso, podendo configurar risco potencial ao torcedor", disse o promotor João Henrique Vilela da Silveira. "E, em matéria de segurança, os bombeiros são a autoridade competente." Ele afirmou que enviará cópia do ofício dos bombeiros ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que sejam tomadas as providências previstas pelo Estatuto do Torcedor. Caso seja denunciado e condenado, o clube pode perder o mando de campo por até seis meses. Silveira também requisitou que a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis da Prefeitura de Curitiba (Cosedi) e o Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná (Crea-PR) realizem uma perícia conjunta, com resultado a ser apresentado em dez dias, para aferir as condições estruturais do Estádio Couto Pereira. Segundo o promotor, as informações são de que um estudo do Sindicato Nacional das Indústrias de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) alerta para problemas estruturais no estádio pertencente ao Coritiba. "Precisamos saber se esses problemas realmente existem e se podem comprometer a segurança dos torcedores", salientou Silveira. De acordo com ele, os resultados podem levar a propor apenas um termo de ajustamento de conduta, em que o clube se comprometeria a respeitar o limite de público e a corrigir os problemas existentes, mas também podem levar a uma ação civil pública, com pedido de interdição. A assessoria de imprensa do Coritiba não deu retorno a recado deixado no telefone celular. Ao ser questionado pela promotoria, o presidente do clube, Giovani Gionédis enviou um ofício, no dia 22, em que garantia que a capacidade do estádio era de 38.743 torcedores. Segundo ele, a última conferência oficial foi feita em 30 de junho de 2005, depois que o estádio passou por reformas com colocação de cadeiras em um dos setores. "O Coritiba, através de ofício dirigido ao Corpo de Bombeiros no dia 30 de junho de 2005, informou que o número de lugares passava para 35.759 naquele momento e 38.743 com os lugares a incluir, lugares esses cujos espaços já existiam, apenas faltando algumas providências como pintura, marcação e numeração. Desta forma, a capacidade total de público pagante do Estádio Major Antonio Couto Pereira, informado ao Corpo de Bombeiros, foi de 38.743 lugares", disse.