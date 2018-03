Coritiba pode perder pontos no Brasileiro O Guarani promete denunciar o Coritiba na CBF, ainda nesta segunda-feira, pelo uso irregular do meio-campista Ataliba na partida inaugural do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, quando o time da casa venceu por 1 a 0. O atleta Carlos Eduardo Soares não consta no BID (Boletim Informativo Diário) do dia 15 de abril e, portanto, não teria condições de atuar. O clube paranaense pode perder seis pontos e ainda levar uma multa entre R$ 5 e R$ 50 mil. Ao contrário do que aconteceu ano passado, o Guarani não recuperaria os pontos. A punição seria em cima do novo Código Desportivo Disciplinar. Como somou quatro pontos em dois jogos, o Coritiba ficaria então com dois pontos negativos. Uma fato sintomático da falha do clube paranaense é a não participação de Ataliba no empate por 1 a 1 com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela segunda rodada. A assessoria de imprensa do clube informou apenas que o jogador estava com dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. Diante da repercussão do fato, a diretoria promete um pronunciamento oficial nesta segunda-feira, às 15h30, no Centro de Treinamento. Só existe uma possibilidade de não haver um erro: uma autorização especial do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro, Luiz Zveiter.