Coritiba poderá perder até 30 mandos de campo

O Coritiba poderá receber uma grave punição pelos incidentes ocorridos no Couto Pereira no último domingo. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento contra o clube para a próxima terça-feira e, pelas acusações, o Coritiba pode perder até 30 mandos de campo, além de ser multado em R$ 620 mil.

Se pegar a pena máxima, o Coritiba não jogará em casa em 2010 nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois do empate em 1 a 1 contra o Fluminense, no último domingo, o Coritiba acabou rebaixado para a Série B. Revoltados com a queda, os torcedores invadiram o gramado do Couto Pereira após a partida e entraram em confronto com a polícia.

O incidente resultou em três denúncias no artigo 213, que trata sobre um clube deixar de tomar medidas capazes de prevenir e reprimir desordens: pelo arremesso de objetos, pelo tumulto e pela invasão. Cada uma delas prevê pena de até dez mandos de campo.

O Coritiba ainda foi denunciado por não cumprir o que estabelece o estatuto do torcedor, o que pode render multa de até R$ 10 mil e a suspensão do estádio.