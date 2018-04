Coritiba poupa 3 na Sul-Americana O discurso no Coritiba é de que a Copa Sul-Americana está sendo encarada com a mesma seriedade com que o time tem enfrentado o Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Antônio Lopes decidiu poupar três titulares - Ataliba, Capixaba e Aristizábal - no jogo desta quinta-feira, às 21h15, contra o São Caetano, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os três serão poupados para o clássico de domingo, contra o Atlético Paranaense, quando o Coritiba pensa em chegar perto dos primeiros colocados do Brasileiro - ocupa atualmente a 10ª colocação, com 38 pontos. "Precisamos dessa recuperação, senão chega o momento de entrar em campo e eles não estarão em condições", explicou Antônio Lopes. Para os jogadores, o fato de ser uma competição internacional é o que mais os motiva. "Pode servir como um trampolim para os atletas que se destacarem", justificou o meia Roberto Brum. "O grupo quer fazer bonito e sabe que este jogo já é uma final." O bom momento vivido pelo Coritiba vem sendo destacado pelos jogadores como motivação para a partida desta quinta-feira. "O time está há sete jogos sem perder e não podemos cair, mesmo sendo uma competição diferente", ressaltou o atacante Tuta, que está suspenso da partida de domingo. "Nós temos que estrear bem dentro de casa." Sem Ataliba, Juninho ganha um espaço no meio-de-campo, onde também entrará Alexandre Fávaro para repor a ausência de Capixaba. No ataque, Alemão ocupa o lugar de Aristizábal. O lateral-direito Rafinha fraturou a mão nos treinamentos e está fora da partida, assim como o substituto Jucemar. Assim, Antônio Lopes pode improvisar Pepo naquele setor.