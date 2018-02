Coritiba precisa vencer para não correr riscos no Paranaense O Coritiba terá mais uma chance nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Cascavel, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na abertura da sexta rodada do Campeonato Paranaense, de tentar ficar entre os oito melhores classificados do torneio, para não dar o vexame de ficar fora da fase de classificação. Para isso, porém, terá que melhorar o futebol apresentado nas últimas rodadas em que conquistou apenas cinco pontos (está em 12.º lugar) em cinco jogos. O Cascavel, ao contrário, chega na capital embalado pela vitória por 4 a 3 sobre o Atlético Paranaense, no final de semana. Com sete pontos, a equipe do Oeste está em oitavo lugar. O líder da competição é o Paranavaí, com 11 pontos ganhos. Por causa da escassez de resultados positivos, o técnico Guilherme Macuglia começa a ter seu trabalho contestado, e deve lançar pelo menos três novos atletas em relação à equipe que apenas empatou com o lanterna Nacional. Marlos e Pedro Ken devem ganhar chances nos lugares de Marcos Mendes e Juninho que cumprem suspensão, mas não vinham atuando bem. Na frente, o atacante Keirrison, que se machucou na temporada passada e ficou um ano sem jogar, deve ser confirmado no lugar de Hugo. O Atlético vai a Londrina tentar sua recuperação diante do time da casa que foi derrotado por 5 a 2 pelo Paraná.O jogo pode marcar a despedida do time reserva do campeonato. O Atlético pretende, a partir da próxima rodada, voltar a jogar com seu elenco principal, treinado pelo técnico Vadão e que começa seus preparativos para a disputa da Copa do Brasil, contra o Coxim, no Mato Grosso. A partida entre Paraná e Roma, que seria disputada nesta quarta-feira, foi adiada para o dia 1.º de março, às 20h30, por causa do jogo entre Paraná e Cobreloa, pela Copa Libertadores. Outras partidas do Paranaense: Quarta-feira Cianorte x Engenheiro Beltrão J. Malucelli x Galo/Adap Rio Branco x Paranavaí Portuguesa x Nacional Quinta-feira Iguaçu x Iraty