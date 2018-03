Coritiba prega o "erro zero" O Coritiba não quer deixar cair a motivação conseguida com a invencibilidade de sete partidas e a boa colocação na tabela de classificação. Por isso, colocou como objetivo o "erro zero" para sair com uma vitória da Vila Belmiro, onde joga contra o Santos, neste domingo, às 18 horas. Apesar da motivação que os jogadores santistas demonstraram após a perda do título da Libertadores da América, o técnico Paulo Bonamigo acredita que eles devem ter ficado abatidos, o que seria um trunfo a mais para sua equipe. "A postura deles depois que terminou o jogo, aquela reza no campo, mostrou que os jogadores estão mobilizados para o Campeonato Brasileiro", analisou. "Mas quem é jogador sabe que a frustração de uma conquista abate e dá mais responsabilidade para a outra competição." Mas, em meio a elogios à equipe santista, Bonamigo entende que o Coritiba será vitorioso se for a equipe do "erro zero". "Ultimamente, o Coritiba tem se caracterizado por errar quase nada no jogo", disse. O técnico já determinou marcação especial sobre Diego e Robinho, que terão na cola Willians e Tcheco. Mas há uma preocupação para não esquecer o padrão de jogo apresentado até agora, sobretudo na busca constante do ataque. "Tem que ter personalidade, disciplina e, principalmente, organização", ensinou Bonamigo. Volante deslocado para a defesa, Reginaldo Nascimento disse ter aprendido com o Boca Juniors como vencer o Santos. "O exemplo que o Boca deu foi a forte marcação e até um pouco de ousadia de seus atacantes. Se tocar com tabela vamos encontrar mais facilidade", disse. O Coritiba deve jogar com Fernando; Edinho Baiano, Odvan e Reginaldo Nascimento; Jackson, Willians, Tcheco, Lima e Adriano; Marcel e Edu Salles.