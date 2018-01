Coritiba privilegia o ataque O Coritiba deve privilegiar o ataque no jogo de amanhã, às 16 horas, contra o Rio Branco, em Paranaguá, pela quarta rodada do returno do Campeonato Paranaense. Depois da vitória sobre o Paraná Clube, domingo, o Coritiba subiu uma posição na tabela, ocupando o sétimo lugar, com 15 pontos, mas um jogo a menos que seus principais concorrentes a uma das quatro vagas na próxima fase. O Rio Branco é o penúltimo colocado. Com a expulsão do meia Fabinho, o técnico Ivo Wortmann vai colocar o atacante Da Silva. O meia Mabília não se recuperou de uma contusão e será substituído por Juliano. O volante Ataliba cumprirá suspensão, sendo substituído por Alexandre. O Paraná Clube, quarto colocado, enfrenta o União Bandeirante (5º), em Bandeirantes. Um ponto separa os dois times. "Entramos numa fase decisiva em que perder algum ponto pode significar a desclassificação", disse o técnico Paulo Bonamigo. O Malutrom, segundo colocado, com 20 pontos e também um jogo a menos que os concorrentes, vai enfrentar, no sudoeste do Estado, o Francisco Beltrão, lanterna da competição, com apenas dois pontos ganhos. Na outra partida, o Londrina (3º) vai tentar confirmar sua recuperação na competição, enfrentando o Prudentópolis, que iniciou bem a competição, mas agora está na oitava colocação. O líder Atlético e o Iraty (6º) tiveram a partida adiada, pois o Atlético joga quinta-feira (5) pela Copa do Brasil.