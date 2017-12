Coritiba: problemas na defesa e ataque Se a preocupação do Coritiba até agora vinha sendo apenas com o ataque, que não conseguia converter em gols as várias oportunidades criadas, para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, contra o Corinthians, acrescentou-se também a defesa. Além de recuperar psicologicamente Alexandre Luz, que falhou no gol do Brasiliense domingo, o técnico Cuca não poderá contar com o capitão Reginaldo Nascimento, que foi expulso. No ataque continua a improvisação, permanecendo apenas Alexandre como jogador da posição. Os outros atacantes do time tiveram as oportunidades e não corresponderam. Quem está chegando para tentar resolver os problemas de gol é o veterano Renaldo, de 35 anos, que nesta terça deixou o Paraná e já começou os treinamentos no novo clube. "Vejo que o Coritiba tem apresentado bom volume de jogo e acho que posso contribuir nas finalizações", disse. Como até esta agora o Schalke 04, da Alemanha, não tinha depositado os R$ 14,5 milhões pela multa contratual do lateral-direito Rafinha, o jogador deve entrar em campo contra o Corinthians. "Estou com a cabeça no Coritiba ainda. A negociação está em andamento. Eu sei que é coisa demorada. Se precisar de mim vou estar à disposição", disse. O lateral-esquerdo Rubens Júnior e o meia Marquinhos voltam.