Coritiba procura um novo treinador Depois da saída de Antônio Lopes, que deixou o cargo após 15 meses, o Coritiba procura um novo treinador. Os nomes mais comentados são os de Cuca, Péricles Chamusca e Caio Júnior. "É muito cedo. Não estamos pensando em nomes ainda", desconversou o presidente do clube paranaense, Giovani Gionédis. Muito pressionado pela torcida, Antônio Lopes ficou em situação insustentável depois da derrota para o Treze, por 1 a 0, na quarta-feira à noite, em Campina Grande (PB), resultado que tirou o Coritiba da Copa do Brasil. De acordo com Giovani Gionédis, a saída do treinador foi necessária em razão da "perda da esperança do título" e pela necessidade de "mexer" com os jogadores. "O Antônio Lopes é um grande homem. Ajudou muito o Coritiba e merece todo nosso respeito", elogiou o presidente.