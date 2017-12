Coritiba promete atacar em Salvador O técnico Paulo Bonamigo, do Coritiba, optou por um time com maior poder ofensivo para a partida deste domingo, às 17 horas, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). Pelas contas do time, há necessidade de duas vitórias nas três partidas que restam para conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Depois de treinar o time com três zagueiros, ele preferiu colocar Pepo no meio-de-campo, para que Jackson tenha mais liberdade para chegar à frente junto com Edu Salles e Marcel. "Gostei muito da consistência no setor de meio-de-campo tanto na saída de bola com qualidade, quanto na distribuição de jogo, dando liberdade grande para o Jackson se projetar ofensivamente", disse Bonamigo. No entanto, mais importante que o esquema tático a ser imposto, o treinador quer que os jogadores falem mais dentro de campo. "Chegou o momento em que não se pode melindrar para a cobrança entre eles", orientou. "O mais importante é o comprometimento entre eles para ter uma atitude mais positiva."