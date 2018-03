Coritiba promete atacar o Flamengo O técnico Ivo Wortmann já avisou que o Coritiba não irá jogar pensando no regulamento, que lhe garante a classificação para as semifinais da Copa do Brasil com um empate contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 15 horas, no Maracanã. "Não podemos nos encolher e trazer a pressão do Flamengo para nosso campo", explicou o treinador. "O Flamengo tem muita qualidade e trazer essa qualidade para perto de nosso gol é perigoso." Apesar do discurso, Ivo Wortmann irá escalar um formação mais defensiva, com três zagueiros e cinco jogadores no meio-de-campo. Mesmo assim, o time do Coritiba promete atacar o Flamengo. "Nós não sabemos jogar na defesa, pois quando tentamos isso, acabamos tendo problemas", admitiu o volante Reginaldo Nascimento. "Vamos sofrer pressão muito grande da torcida e da equipe do Flamengo. Temos que encarar de forma agressiva, até porque nosso estilo é assim", completou Fabinho. O atacante Evair, o mais experiente do elenco, tem aconselhado os companheiros para o time não sentir a pressão no Maracanã. "É um estádio diferente daquele que a gente está acostumado, com um gramado bom e grande", avaliou o jogador. "Não pode se dar ao luxo de ficar correndo errado toda hora, tem que fazer as coisas bem feitas para agüentar os 90 minutos."