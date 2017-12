Coritiba promete atacar o Vitória Mesmo sem ter muitas pretensões no Campeonato Brasileiro, com os dirigentes pensando mais em formar o time para a próxima temporada, o Coritiba (13º colocado com 54 pontos) pretende ser ofensivo na partida de amanhã, às 16 horas, contra o Vitória, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em função da posição do time, não são esperados muitos torcedores. Mas os que forem deverão reprisar o que aconteceu no jogo contra o Santos, pedindo a saída do técnico Antônio Lopes. Confirmado pela diretoria do clube como o treinador para o próximo ano, Lopes terá o apoio dos jogadores que, no caso de vitória, deverão dedicá-la a ele. O técnico optou por um time com três zagueiros e apenas um volante de contenção. Os laterais, os outros três meias e os dois atacantes terão a função de procurar o gol do Vitória. O goleiro Fernando fica fora para se recuperar de uma contusão, sendo substituído por Douglas.