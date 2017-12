Coritiba promete jogar no ataque O técnico do Coritiba, Antônio Lopes, quer o time no ataque na partida de amanhã, às 16 horas, contra o Botafogo, no Estádio Caio Martins, em Niterói. "A gente precisa ganhar o jogo", justifica o técnico. Com 54 pontos, o Coritiba está na 12ª colocação, mas ainda tenta um lugar entre os classificados para a Copa Sul-Americana. "Mas tem que atacar com equilíbrio", alerta. "Pela qualidade do time do Botafogo merecia uma colocação melhor. Vai ser uma parada dura." O time vai desfigurado para a partida, em razão das ausências do lateral Jucemar, do volante Roberto Brum e do atacante Aristizábal. Além deles, o zagueiro Miranda aguardava julgamento na tarde de hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A única dúvida do treinador, no entanto, está na lateral, onde Tesser e Pepo disputam a posição. O volante Márcio Egídio substitui Brum e Laércio continua no ataque.