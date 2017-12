Coritiba promete mostrar nova atitude O Coritiba espera confirmar neste sábado, às 16 horas, contra o Juventude, no estádio Couto Pereira, que venceu a síndrome que o rondava nos últimos jogos disputados em casa, quando empatou com Fortaleza e Vitória. Na última rodada, a goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo deu novo ânimo ao time. "Já deu para perceber a diferença na nossa atitude", disse o meia Tcheco. O técnico Paulo Bonamigo pretendia manter o mesmo time para a partida deste sábado, mas uma contusão do lateral-direito Ceará vai obrigá-lo a alterar todo o esquema tático. Mais uma vez o meia Jackson será deslocado para cobrir a ala direita, enquanto o zagueiro Danilo entra para fechar o setor defensivo. "Preciso de três homens lá atrás, até porque eles jogam com dois atacantes", justificou Bonamigo.