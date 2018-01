Coritiba pronto para virar uma S.A. O Coritiba resolveu aderir ao movimento de clube empresa. O clube paranaense procurou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em São Paulo, para emitir R$ 10 milhões em ações preferenciais, mas esse pedido pode atingir R$ 49 milhões, segundo fontes ligadas ao clube. O prazo estimado para o início das vendas das ações é de 40 dias. Com um patrimônio estimado em R$ 100 milhões, a abertura de capital foi idealizada no final de 2002, mas ninguém da cúpula está autorizado a falar sobre o assunto. O presidente do clube, Giovanni Gionédis, afirmou, por meio de sua assessoria, que dará uma entrevista coletiva na próxima semana. Um dos motivos para esse processo no clube pode ser o fortalecimento da marca Coritiba, em um momento que o clube paga dívidas que no ano passado chegaram a R$ 30 milhões, negociada com bancos e que pode custar o centro de treinamento do clube, entregue como garantia do negócio. Além disso, a criação da empresa Coxa S.A. é uma tentativa de ampliar o quadro social do clube. Atualmente, o Coritiba tem aproximadamente mil sócios fixos, em contraste com o 1,2 milhão de torcedores no Estado, cerca de 50% na capital e região metropolitana. Esse número de sócios, no entanto, varia conforme as promoções oferecidas. Segundo dados do Departamento de Marketing, no ano passado 13 mil pessoas se associaram para comprar ingressos mais baratos para o Campeonato Brasileiro, mas ao final do torneio o número voltou a cair. O Centro de Treinamento fica em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. No terreno de 74 mil metros quadrados existem quatro campos construídos e um a ser concluído. Inaugurado em dezembro de 1997, o CT oferece alternativas de lazer para associados. Entre os maiores patrimônios do clube está o Estádio Couto Pereira, com capacidade para 55 mil pessoas, inaugurado em 1932 sob o nome de Belfort Duarte. Fundado em 12 de outubro de 1909, o clube é recordista de títulos no Estado, com 30 campeonatos estaduais. Sua maior glória, porém, foi ser campeão brasileiro de 1985, contra o Bangu, no Maracanã.