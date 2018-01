Coritiba quer acabar com jejum de gols Voltar a acertar o gol adversário. Esse é o objetivo do Coritiba na partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Nas duas últimas partidas, o time perdeu para os reservas do Atlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e foi massacrado nos 3 a 0 do Botafogo, no Couto Pereira. Chances até foram criadas em ambos os jogos, mas os atacantes não souberam aproveitar. A vontade de acertar é tanta que até os gols nos treinos têm sido comemorados como se fossem em decisão de campeonato. O técnico Cuca tem procurado trabalhar as finalizações, pois acredita que um gol trará novamente a confiança ao grupo. "Tudo o que tinha para acontecer de ruim acho que já foi", disse o atacante Alexandre. Mesmo precisando desencantar no ataque, Cuca deve manter apenas Alexandre como jogador da posição. Ele terá a companhia de Marquinhos, deslocado do meio-de-campo. A única alteração em relação à partida anterior é a saída de Miranda, que cumpre suspensão, para a entrada de Márcio Egídio.