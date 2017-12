Coritiba quer anular jogo contra Vasco O Coritiba deve entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um pedido de anulação do jogo contra o Vasco, no dia 27 de outubro, quando perdeu por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Segundo o advogado do clube, Fernando Barrionuevo, o árbitro Rodrigo Martins Cintra cometeu erro de direito ao validar o lance em que Petkovic foi derrubado na área, resultando no pênalti e no gol do time carioca. Pouco antes, o mesmo jogador havia cobrado um escanteio, a bola bateu na trave e voltou para ele. Portanto, não teria tocado em nenhum outro jogador nessa trajetória e o lance seria irregular, de acordo com o artigo 17 das regras de futebol. "Não se trata de um lance interpretativo, como uma falta ou um toque de mão na bola. É regra do jogo e o árbitro mostrou desconhecimento dela. Neste caso, em termos jurídicos, não foi um erro de fato, mas sim erro de direito", disse o advogado. Além disso, o clube também entrará com reclamação na Procuradoria de Justiça do STJD pedindo providências contra Cintra. Barrionuevo quer que ele seja incurso no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), onde se prevê suspensão de 30 a 120 dias para árbitro que deixa de observar regras do jogo.