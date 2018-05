Coritiba quer atenção redobrada em jogo decisivo contra o Santa Cruz

O Coritiba faz nesta quarta-feira uma de suas mais importantes partidas da temporada. Encara o Santa Cruz, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sabendo que um triunfo pode praticamente afastar o risco de rebaixamento.

Com 42 pontos, o time paranaense pode abrir boa vantagem aos adversários que lutam para permanecer na Série A, como Internacional e Vitória - as duas equipes, que só entram em campo na quinta-feira, têm respectivamente 38 e 39 pontos.

E, embora o adversário desta quarta-feira seja o Santa Cruz, que soma apenas 27 pontos e praticamente não tem mais chances reais de evitar o rebaixamento, a ordem no Coritiba é ter atenção redobrada.

"Muita gente pode achar que é fácil, pela situação deles na tabela, mas não é. Vai ser muito, muito difícil. Eles têm bons jogadores e até têm jogado bem. Se tivessem jogado assim por mais tempo não estariam nessa situação. Vai ser muito importante a presença dos torcedores nos incentivando e comparecendo ao Couto", comentou o meia Juan.

As novidades na equipe devem ser o lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Leandro, que retornam após cumprir suspensão. Assim, o técnico Paulo Cesar Carpegiani deve apostar em um trio ofensivo, formado ainda por Kazim Richards e Kleber. A principal dúvida fica na lateral direita: Dodô, que estava com a seleção brasileira sub-20, disputa vaga com Cesar Benítez. Já o zagueiro Luccas Claro segue se recuperando de lesão e permanece vetado.