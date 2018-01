Coritiba quer classificação antecipada Uma vitória do Coritiba sobre o América (MG) amanhã, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, garante o time paranaense na próxima fase da Copa Sul-Minas, com uma rodada de antecedência. Com dez pontos ganhos até agora, ele chegaria a 13 e não poderia mais ser alcançado pelos outros integrantes do Grupo A. O técnico Ivo Wortmann deve fazer apenas uma alteração no time que vem jogando e que domingo venceu o Atlético pelo Campeonato Paranaense. O atacante Mabília entrará no lugar do volante Paulo Foiani. Para fortalecer ainda mais o elenco, o Coritiba contratou esta semana o volante Válber, 33 anos, que já atuou pelo São Paulo e principais clubes do Rio de Janeiro. Ele deve passar por um período de adaptação física de aproximadamente dez dias.