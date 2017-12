Coritiba quer contratar goleiro Sérgio O Palmeiras pode perder o goleiro Sérgio. O Coritiba está interessado no jogador e fez uma proposta à diretoria alviverde para contar com ele no Campeonato Brasileiro. Segundo Carlos Zanetti, diretor de Futebol do clube paranaense, a negociação está adiantada. "As probabilidades de acerto são grandes", afirmou. O único empecilho é a forma da negociação. O Coritiba tem a intenção de contratá-lo por empréstimo, mas o Palmeiras gostaria de fazer caixa e vender o passe do atleta. Sérgio também não esconde que prefere se transferir em definitivo. "Seria a melhor opção, mas vamos ver." O goleiro disse nesta quarta-feira que ainda não havia sido informado pela diretoria da possibilidade de deixar o Palestra Itália. "Vou entrar em contato com eles (dirigentes) para saber como estão as negociações." O palmeirense não escondeu o aborrecimento por ter perdido lugar no time para Marcos, mesmo tendo feito boas exibições no ano passado.