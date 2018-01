Coritiba quer evitar surpresas O Coritiba espera confirmar a recuperação de seu futebol no jogo desta quarta-feira, às 21h30, contra o Nacional, em Manaus, pela Copa do Brasil. O time ficou várias rodadas na penúltima colocação no Campeonato Paranaense, mas deu a volta e já ocupa o quinto lugar, disputando uma das quatro vagas para a próxima fase. Uma vitória por diferença de dois gols sobre o Nacional evita a segunda partida, marcada para o dia 19, em Curitiba. Uma das dificuldades do time é o desconhecimento sobre o adversário. "Pelo que sei é uma equipe forte fisicamente, com jogadores altos", disse o técnico Ivo Wortmann. "Temos que tomar cuidado para evitar surpresas, porque a Copa do Brasil é uma competição muito importante." Wortmann não poderá contar com dois de seus jogadores titulares, o zagueiro Edinho e o meia Mabília, que se recuperam de contusões. Na defesa, está certo o retorno de Allan, enquanto no meio, há uma disputa entre Juliano e Da Silva. O atacante Enílton, que não jogou domingo, está escalado. "A presença dele é importante para a equipe não perder a sua característica ofensiva", justificou o técnico.