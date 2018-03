Coritiba quer manter regularidade Manter a regularidade e não se afastar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são os objetivos do Coritiba no jogo desta quinta-feira, contra o Vitória, às 20h30, no estádio Couto Pereira. "É o momento em que temos de filtrar e procurar somente os acertos", disse o técnico Paulo Bonamigo. "Que os erros sirvam apenas como lição." A novidade no time será a entrada do meia Souza, que estava contundido e passou um mês e meio recuperando-se. É a primeira vez que ele inicia uma partida. "Amadureci muito no tempo em que fiquei fora", afirmou o jogador. "A torcida pode esperar desempenho, pode esperar muita coisa." Souza entra no lugar de Lima, que cumpre suspensão automática. A outra alteração é a volta do volante Roberto Brum no lugar de Willians.