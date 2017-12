Coritiba quer mostrar que retiro valeu a pena O Coritiba preferiu fugir da agitação curitibana durante o período de folga na tabela, em razão do jogo da seleção. O time foi se concentrar em Foz do Iguaçu, procurando unir mais os jogadores. "Acho que conseguimos o gás necessário para os últimos quatro jogos do Brasileiro", afirmou o técnico Paulo Bonamigo. A primeira amostra será neste sábado, às 17 horas, quando o Coritiba enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogadores foram unânimes em elogiar a iniciativa da diretoria. "Serviu para unir mais o grupo", garantiu o lateral-direito Ceará. "Aproveitamos o máximo e estamos preparados para esse jogo." Ele entra no lugar de Maurinho, que, ao lado do zagueiro Odvan e do lateral-esquerdo Adriano, desfalcam a equipe. A dúvida é em relação à presença do atacante Edu Salles, que reclama de dores no púbis. Bonamigo não quer perdê-lo. "Às vezes a gente precisa suportar algumas dores e entrar em campo", disse. Para prevenir, Lima já treinou. "Ele está entrosado e a equipe não perde", afirmou o técnico. Para Bonamigo, o jogo é fundamental para as pretensões do time, visto que terá apenas mais duas partidas dentro de casa. "Tem que ter tranqüilidade, tem que ter pressão, ter velocidade, inteligência para o jogo e capacidade de finalização", enumerou. Além disso, ele também quer o apoio da torcida. "Ela tem estado a nosso lado em toda competição e nos dois jogos que faltam no Couto Pereira temos que fazer com que não nos abandone."