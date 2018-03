Coritiba quer se reencontrar com vitória O Coritiba espera voltar a vencer, neste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, em São Paulo. O time não está tendo sorte com times paulistas, tendo perdido para Santos e São Paulo nas duas últimas rodadas. O que aumenta as esperanças da torcida e dos jogadores é que o Coritiba tem se apresentado bem nas partidas fora de casa. "Acredito na vitória, já que estamos conscientes de que precisamos vencer para continuar nas primeiras colocações", disse o volante Roberto Brum. "O grupo tem muitas virtudes e a maior é a união. Estou apostando nessa união e na vontade de vencer." A preocupação do técnico Paulo Bonamigo continua sendo os erros cometidos pelos jogadores durante as partidas. "Quando o Coritiba não erra, a chance de vencer é muito grande", não se cansa de repetir. Segundo ele, na última partida, o São Paulo, que venceu por 2 a 0, foi a equipe que até agora teve mais tranqüilidade para jogar em Curitiba, sobretudo no primeiro tempo. "Eles fizeram uma marcação no nosso campo e o time se assustou. Faltou identidade, atenção", analisou. "Agora vamos ter que tentar a recuperação em jogo fora de casa." No treinamento de sexta-feira, Bonamigo insistiu no aprimoramento da marcação e posicionamento na saída de bola. Para o meia Tcheco, que volta ao time após cumprir suspensão, às vezes é preciso levar um tombo ou um tapa na cara, tanto na vida quanto no futebol. "O Coritiba já vem de dois resultados negativos, é hora de se reabilitar, até porque temos condições."