Coritiba quer "sufocar" o Corinthians O Coritiba promete manter o mesmo estilo agressivo para a segunda partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, em João Pessoa (PB), pela Copa dos Campeões. Mesmo com a possibilidade de jogar pelo empate para chegar à semifinal, o técnico da equipe paranaense, Ivo Wortmann, pede que os jogadores tenham "atitude de time grande, da tradição que o Coritiba tem". Para Ivo Wortmann, o Coritiba precisa marcar no campo do adversário, segurando o jogo e mantendo a posse de bola no ataque. "Respeitamos, mas não tememos o Corinthians", avisou o treinador. Sem qualquer problema de contusão ou suspensão, o time paranaense será o mesmo que venceu a primeira partida por 1 a 0, sábado passado.