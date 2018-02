Coritiba reage, bate Náutico e avança Desta vez além de a defesa ter correspondido, como tem acontecido na maioria das partidas deste ano, o ataque do Coritiba voltou a jogar bem e fez 3 a 0 nesta quarta-feira em cima do Náutico, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, classificando-se para a próxima fase da Copa do Brasil. O time pernambucano decepcionou e permitiu que o Coritiba fosse melhor durante todo o jogo. Na primeira partida, o Coritiba havia perdido por 1 a 0. Na seqüência da competição, o time paranaense enfrenta o Treze (PB). O Coritiba iniciou o jogo com muita velocidade, tentando decidir logo nos primeiros minutos, mas os jogadores insistiam nas jogadas pelo meio da área. No entanto, aquele setor estava totalmente congestionado pelos jogadores do Náutico, que entraram em campo para garantir o empate. Os zagueiros não suportaram a pressão e, aos 21 minutos, a bola sobrou para Marquinhos tocar de cabeça ao gol. Em desvantagem, o Náutico tentou jogar no ataque, mas foi por pouco tempo. Na volta do intervalo voltou a retroceder, talvez confiando nas penalidades. Foi castigado, porque aos 12 minutos Rubens Júnior avançou com a bola e da entrada da área mandou no canto de Nilson. Se já estava difícil para o Náutico fazer alguma coisa ficou pior com a expulsão de Diego aos 30 minutos. Foi só o tempo de Capixaba ampliar aos 38 e garantir a classificação.