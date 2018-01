Coritiba sai na frente do Atlético-PR O Coritiba deu um importante passo para a conquista do tricampeonato paranaense. A equipe venceu a primeira partida da final contra o Atlético-PR por 1 a 0, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba. E, graças ao gol de Rafinha aos 31 minutos do segundo tempo, pode jogar pelo empate no segundo confronto, no próximo domingo, na Arena da Baixada. O jogo foi muito equilibrado desde o início, com ataques alternados de ambas as equipes. O Coritiba, no entanto, levava pequena vantagem no meio-de-campo e Marciano, aos 21 minutos, exigiu grande defesa de Diego em um chute de longa distância. O Atlético respondeu aos 38, com uma cabeçada de Denis Marques. No segundo tempo, o técnico Casemiro Mior colocou Baloy na zaga e deslocou Marcão para o lugar de Marin, na lateral-esquerda, deixando a equipe do Atlético mais ofensiva. Apesar disso, foi o Coritiba quem levou mais perigo. Aos 21 minutos, Capixaba chutou para fora na frente de Diego. E, aos 31, Nunes fez boa jogada pela esquerda e chutou rasteiro, Rafinha entrou por trás da zaga e completou para o gol: 1 a 0. O Atlético ainda teve a chance de empatar, em uma cabeçada de Marcão, mas Fernando defendeu.