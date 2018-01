Coritiba sai na frente no Paranaense O Coritiba conseguiu sair na frente no Campeonato Paranaense 2005 ao vencer o Engenheiro Beltrão por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo Grupo A. A vitória serve para mostrar que o time realmente está no caminho para a conquista do tricampeonato. Se teve festa no lado do Coritiba, a torcida do Paraná foi só decepção. Mesmo jogando em casa, no Estádio do Pinheirão, acabou sendo derrotado pelo Roma, de Apucarana, por 2 a 0, também pelo Grupo A. Os outros resultados da rodada são: União Bandeirante 1x4 Adap; Rio Branco de Paranaguá 3x1 Cianorte; Malutrom 0x3 Paranavaí; Londrina 3x2 Francisco Beltrão e Iraty 2x2 Nacional. A rodada será completada nesta quinta-feira com o jogo Atlético-PR x Império Toledo, no Estádio da Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 16 horas.