Coritiba se classifica às oitavas O Coritiba ganhou por 2 a 1 do Nacional (AM), nesta quarta-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e vai disputar as oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Goiás, que empatou por 2 a 2 com o Atlético (MG). O time paranaense tinha conseguido um empate por 2 a 2 na primeira partida, disputada em Manaus. Com a vantagem de se classificar com um empate por 0 a 0, o Coritiba deixou a responsabilidade de procurar o ataque para o adversário, preferindo os contra-ataques. Em um deles, aos 13 minutos, Marquinhos completou de cabeça um cruzamento, abrindo o placar. O Nacional cresceu depois do gol e passou a criar jogadas perigosas, fazendo com que o goleiro Marcelo Cruz aparecesse como um dos principais jogadores em campo. O Coritiba voltou para o segundo tempo com o meia Alexandre no lugar de Fabinho e o time ganhou uma nova movimentação, forçando mais o ataque. Os jogadores do Nacional recuaram para fechar a defesa, procurando os contra-ataques, mas esbarrando no adversário. Aos 16 minutos, Alex posicionou-se bem na área para receber um cruzamento e empatar a partida. Quando a torcida já começava a reclamar da atuação do time, o volante Ataliba chutou forte, de fora da área, aos 26 minutos, colocando o Coritiba novamente à frente. O Nacional partiu com força para o ataque, mas os jogadores não mostravam muita técnica nas finalizações, o que dava mais tranqüilidade ao Coritiba que administrou o resultado favorável até o final.