Coritiba se reabilita sobre Grêmio O Coritiba reabilitou-se das três últimas rodadas em que havia conseguido apenas um ponto, vencendo o Grêmio nesta terça à noite, por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Mesmo não realizando uma boa partida taticamente, fazendo prevalecer mais a vontade, o time paranaense fez com que o Grêmio se mantivesse na zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Coritiba também permanece na 11ª colocação, com 48 pontos. No sábado, o Coritiba pega o Paraná Clube, no Pinheirão, enquanto o Grêmio enfrenta o Criciúma, em Porto Alegre. O técnico Antônio Lopes tinha avisado no dia anterior que poderia surpreender na escalação. E surpreendeu até seus próprios jogadores com a colocação de três atacantes - Alemão, Tuta e Aristizábal. De tal forma que os jogadores não sabiam o que fazer. Aristizábal postou-se no meio-de-campo e os laterais não avançavam para tentar bolas cruzadas, deixando Tuta e Alemão apenas se esforçando na frente. Enquanto isso, o Grêmio que tinha uma proposta de jogar no contra-ataque, fechava-se muito bem e saia com velocidade. Se não conseguia acertar-se taticamente, os jogadores coritibanos tentaram entrar na área adversária na base da vontade a partir dos 30 minutos. Criaram alguns lances de área, mas a pressa fazia com que as bolas fossem chutadas para fora. Aos 41 minutos, os jogadores envolveram-se em uma grande confusão dentro de campo, com trocas de chutes. Baloy, pelo Grêmio, e Aristizábal, pelo Coritiba, foram expulsos. O Coritiba voltou diferente no segundo tempo. Mesmo não apresentando muita técnica, os jogadores mostraram disposição. A recompensa veio aos quatro minutos, quando Alemão recebeu uma bola de Capixaba, limpou a jogada e bateu contra o gol de Márcio. A pressão continuou e, quatro minutos depois, foi a vez de Adriano chutar forte. A bola desviou em Fábio Bilica e entrou no gol. O Grêmio não teve forças para reagir, sobretudo porque no intervalo, já mostrando satisfação com o empate, o técnico Cuca tirou o atacante Marcelinho para a entrada do zagueiro Alex Xavier. Somente no fim da partida, aos 48 minutos, quando o Coritiba já comemorava a vitória, Cláudio Pitbull sofreu falta dentro da área e ele mesmo cobrou o pênalti para diminuir.