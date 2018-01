Coritiba sem preocupação na Sul-Minas Classificado como primeiro de seu grupo para as semifinais da Copa Sul-Minas, o Coritiba enfrenta o Grêmio, às 21h40 desta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, aguardando apenas a definição do adversário na próxima fase. Se perder para o Grêmio e o Atlético Paranaense não vencer o Atlético Mineiro, o Coritiba enfrentará o time gaúcho nas semifinais. Se houver empate ou vitória do Coritiba no Olímpico e, em Curitiba, o mineiro vencer o paranaense ou empatar, a próxima fase terá um clássico regional. Apesar da despreocupação em relação à classificação, o técnico Ivo Wortmann não dará folga para os jogadores. O único que deverá ser poupado na partida é o lateral-direito Vítor, que recebeu dois cartões amarelos. Em seu lugar entra Anderson, que já o tinha substituído na partida de domingo, contra o Londrina, pelo Campeonato Paranaense. No ataque, Da Silva cumpre suspensão automática.